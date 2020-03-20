Лесная онлайн-викторина RMK: изучайте тайны природы на домашнем обучении!

Лесная викторина проходит с 16 марта по 15 апреля, она дает возможность разнообразить уроки природоведения для учеников, временно находящихся на домашнем обучении.

Уже в 19 раз Центр управления государственными лесами организует лесную викторину в школах Эстонии. Онлайн-викторина в этом году посвящена юбилейному году защиты природы в Эстонии: официально охрана природы в Эстонии началась в 1910 году, 110 лет назад, когда Рижское общество естествоиспытателей арендовало богатые птицами острова Вайка, чтобы обеспечить этим птицам безопасные условия для гнездования.

”Участие в лесной викторине происходит по классам, хотя каждый ученик отвечает на вопросы самостоятельно. При решении задач и поиске ответов можно использовать справочные материалы и советоваться с учителями, одноклассниками или членами семьи — разумеется, для того, чтобы каждый участник мог получить новые знания о природе”, — сказала инфо-менеджер отдела рекреации RMK и организатор викторины Тийна Нельяндик.

Викторина предлагает широкий спектр вопросов, охватывающих такие темы, как дерево и гриб года, птица и животное, бабочка и орхидея года, охрана природы и лесовосстановление. Участники узнают, среди прочего, в образе какого животного появлялся в народных сказаниях домовой и как питаются гусеницы бабочки года в Эстонии.

В викторине есть два варианта вопросов: один для 1-4 классов и другой для 5-12 классов. Победители будут определены в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-12 классы.