Лента-браслет поможет быстрее найти родителей потерявшегося на пляже ребенка

”Самое главное — чтобы родитель ни на секунду не оставлял своего ребенка без присмотра. Маленькие дети с большим интересом отправляются изучать все, что их окружает, и отвлекшийся на что-то родитель вмиг потеряет ребенка из виду”, — сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

Для того чтобы было проще свести друг с другом потерявшегося ребенка и его родителя, спасатели на воде рекомендуют надеть ребенку на запястье ленту-браслет с номером телефона родителя. Такие ленты-браслеты можно попросить у береговой охраны G4S на пляжах в Таллинне и Пярну.

Помимо этого, можно написать контактные данные водостойким маркером на руке ребенка, положить ему в карман записку со своим номером телефона или придумать другой способ найти вас, если ребенок потеряется. ”Также можно надеть на ребенка головной убор яркого цвета: это не только поможет заметить его среди большого числа людей, но и защитит от солнца”, — посоветовал Сеемель.

”Обращение к береговой охране за лентой-браслетом — это еще и хорошая возможность показать ребенку, что при необходимости можно попросить помощи у спасателя на воде в красно-белой форме”. Однако родителям не стоит забывать, что лента-браслет ребенка не защитит: родители должны сами следить за своими детьми.