27.11.2019, 18:10

Леметти обратился в прокуратуру по совету госсекретаря. Ратас знал об этом


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Illar Lemetti
Illar LemettiFoto: Tiit Blaat

Уволенный в понедельник с должности канцлера министерства сельской жизни Иллар Леметти обратился в прокуратуру еще в сентябре — по совету госсекретаря Таймара Петеркопа.

Прежде чем возможные подозрения в коррупции в отношении Урмаса Арумяэ, советника экс-министра сельской жизни Марта Ярвика, были обнародованы, канцлер Иллар Леметти успел оповестить об этом госсекретаря, который и посоветовал ему обратиться с подозрениями в прокуратуру.

Госсекретарь Таймар Петеркоп подтвердил Delfi, что Леметти действительно сообщил ему об этом за пару месяцев до этого.

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