27.11.2019, 18:10
Леметти обратился в прокуратуру по совету госсекретаря. Ратас знал об этом
Уволенный в понедельник с должности канцлера министерства сельской жизни Иллар Леметти обратился в прокуратуру еще в сентябре — по совету госсекретаря Таймара Петеркопа.
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