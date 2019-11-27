Леметти обратился в прокуратуру по совету госсекретаря. Ратас знал об этом

Прежде чем возможные подозрения в коррупции в отношении Урмаса Арумяэ, советника экс-министра сельской жизни Марта Ярвика, были обнародованы, канцлер Иллар Леметти успел оповестить об этом госсекретаря, который и посоветовал ему обратиться с подозрениями в прокуратуру.

Госсекретарь Таймар Петеркоп подтвердил Delfi, что Леметти действительно сообщил ему об этом за пару месяцев до этого.