"Лексика Хельме особенно интересна". Как уроженец Нарвы Кирилл Крабу переводит выступления министров в прямом эфире

Кирилл Крабу родился в Нарве, закончил Тартуский университет, с 2000 по 2015 год работал журналистом — 5 лет на ETV и 10 лет на Радио 4. После полностью погрузился в работу своей IT-компании Krabu grupp, которая была основана в 2012 году. У фирмы три направления: IT-разработка, коммуникация и переводы. Хотя основная сфера деятельности — дигитализация и разработка инфосистемы, начинали они именно с переводов, а сам Кирилл подрабатывал синхронным переводчиком еще с 2000 года.

Во время чрезвычайного положения перевод информации с эстонского языка на русский необходим как никогда. Krabu grupp делает для зрителей прямой-трансляции ETV+ синхронный перевод почти ежедневных пресс-конференций правительства, в которых участвуют политики, врачи, сотрудники Кассы по безработице, представители Департамента здоровья и другие специалисты. Также переводят гостей передачи "Интервью недели". Крабу рассказал репортеру RusDelfi Виталию Бесчастному о буераках Хельме, поделился историей о плохом русском Леннарта Мери и вспомнил сварщиков в переводческой кабине.

"Русский язык длиннее эстонского процентов на 20, переводчику часто приходится тараторить"

Как договорились с ETV+?

Я бывший журналист, осталось немало контактов, кто-то вдруг вспомнил, что мы занимаемся переводами. С нами заключили договор на время режима чрезвычайного положения. Я и Яна Калинистова переводим по очереди. Мы поделили этот заказ на двоих — неделю я, неделю она.

Где вы находитесь в момент перевода?

В студии, где записывают передачу ”Кофе+”. Все органы власти хорошо оборудованы прямой связью с ERR. В Доме Стенбока, Суперминистерстве, мэрии есть специальные помещения, из которых можно делать прямые трансляции на ERR. Соответственно, в студии ETV+ достаточно нажать кнопку — и трансляция появится.

На экране мы видим, что происходит в зале, получаем в наушники звук и сразу переводим в микрофон. Перед нами небольшой пульт, который регулирует разные параметры. Я перевожу сразу, так как нет времени сидеть с блокнотом, записывать, потом говорить. Ты должен быть максимально сфокусирован.