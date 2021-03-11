Лекарственный департамент рекомендует отложить вакцинацию части пациентов вакциной AstraZeneca

Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла сообщила, что вдобавок к Дании и Австрии использования вакцины AstraZeneca остановили также и в Норвегии. Не исключено, что это сделают и другие государства-члены ЕС.
Позиция Европейского лекарственного департамента в отношении безопасности вакцины AstraZeneca пока не изменилась — польза от вакцины больше, чем возможные риски, передает ТАСС.
Сегодня Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca.
Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе европейского регулятора в ответ на сообщения о том, что органы здравоохранения Дании приостановили использование препарата в связи со случаями образования тромбов у людей, сделавших прививку.
В агентстве отметили, что осведомлены о решении датских властей, однако обратили внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям. "Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9 марта вакциной AstraZeneca в Европе привиты 3 млн человек. Всего было выявлено 22 случая возникновения тромбоэмболии.
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