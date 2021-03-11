Лекарственный департамент рекомендует отложить вакцинацию части пациентов вакциной AstraZeneca

Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла сообщила, что вдобавок к Дании и Австрии использования вакцины AstraZeneca остановили также и в Норвегии. Не исключено, что это сделают и другие государства-члены ЕС.
Позиция Европейского лекарственного департамента в отношении безопасности вакцины AstraZeneca пока не изменилась — польза от вакцины больше, чем возможные риски.
По состоянию на 9 марта вакциной AstraZeneca в Европе привиты 3 млн человек. Всего было выявлено 22 случая возникновения тромбоэмболии.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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