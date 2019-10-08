Легендарный корабль на Штромке заменят

Большая часть нынешних аттракционов амортизирована и ремонту не подлежит. Одно из исключений — паровозик на площадке для самых маленьких. Большой корабль тоже будет демонтирован и на его месте установят новый аттракцион ”Пиратский корабль”. Лейтмотивом оформления площадок станет морская тематика.

”Приморский парк на Штромке очень популярен среди жителей нашего района, многие из которых гуляют здесь с детьми круглый год. Поэтому для нас очень важно, чтобы детям было интересно, и чтобы при этом их безопасность была обеспечена. Новые игровые площадки разработаны с учетом всех норм безопасности”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Песок на площадках будет заменен, кое-где планируется использовать специальное резиновое покрытие. Одна из площадок спроектирована специально для детей особыми потребностями.

Рядом с площадками планируется установить урны для мусора, предусматривающие возможность сортировки отходов. Их установка имеет в том числе и воспитательное значение — предполагается, что дети будут смотреть на подающий хороший пример взрослых и приучаться к сортировке мусора.

Проект детских площадок подготовлен архитектурным бюро Järve & Tuulik OÜ. Строительные работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проведет фирма KeskkonAtix OÜ. Реконструкция детских площадок на Штромке обойдется городу в 340 000 евро. Работы планируется осуществлять поэтапно.