ЛЕДОВАЯ КАРТА | Спасатели: лед на водоемах вводит людей в заблуждение

В течение недели спасатели Харьюмаа измерили толщину льда на водоемах и сообщают, что он слишком тонкий либо его вообще нет. Толщина льда на половине проверенных водоемах была от 1 до 3 см.

В то же время, например, на озере Кахала лед было 3-6 см, однако примерно треть водоема была незамерзшей.

Ледовые условия могут быть изменчивыми. Например, в один день замеры на озере Мяннику показали 6 см, а спустя несколько дней лед был 3 см.

