ЛЕДОВАЯ КАРТА | Спасатели: лед на водоемах вводит людей в заблуждение
Образовавшийся на водоемах лед в последнее время стал причиной резкого увеличения количества вызовов спасателей, которым приходится отзывать со льда прежде всего детей, так как лед еще недостаточно толстый, чтобы находиться на нем было безопасно, пишет rus.err.
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