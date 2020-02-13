13.02.2020, 21:00

ЛЕДОВАЯ КАРТА | Спасатели: лед на водоемах вводит людей в заблуждение


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ЛЕДОВАЯ КАРТА | Спасатели: лед на водоемах вводит людей в заблуждение
Nõmme päästekomando

Образовавшийся на водоемах лед в последнее время стал причиной резкого увеличения количества вызовов спасателей, которым приходится отзывать со льда прежде всего детей, так как лед еще недостаточно толстый, чтобы находиться на нем было безопасно, пишет rus.err.

В течение недели спасатели Харьюмаа измерили толщину льда на водоемах и сообщают, что он слишком тонкий либо его вообще нет. Толщина льда на половине проверенных водоемах была от 1 до 3 см.

В то же время, например, на озере Кахала лед было 3-6 см, однако примерно треть водоема была незамерзшей.

Ледовые условия могут быть изменчивыми. Например, в один день замеры на озере Мяннику показали 6 см, а спустя несколько дней лед был 3 см.

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