Лед тронулся! Инспекторы МуПо каждый вечер будут следить за порядком у рынка Паэ

Власти Таллинна обещают уделять больше внимания ситуации в окрестностях расположенного в столичном районе Ласнамяэ рынка Паэ, где регулярно собираются асоциалы, мешающие нормальному существованию горожан.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, теперь следить за порядком у рынка в сотрудничестве с государственной полицией будут и работники МуПо, передает rus.err.ee.
В среду, 22 мая, на пресс-конференции по итогам очередного заседания городской управы Кылварт пообещал, что каждый вечер патруль муниципальной полиции будет на месте контролировать ситуацию. Помимо этого муниципальные полицейские станут регулярно приезжать в проблемное место и в течение дня.