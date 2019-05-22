Лед тронулся! Инспекторы МуПо каждый вечер будут следить за порядком у рынка Паэ

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, теперь следить за порядком у рынка в сотрудничестве с государственной полицией будут и работники МуПо, передает rus.err.ee.

В среду, 22 мая, на пресс-конференции по итогам очередного заседания городской управы Кылварт пообещал, что каждый вечер патруль муниципальной полиции будет на месте контролировать ситуацию. Помимо этого муниципальные полицейские станут регулярно приезжать в проблемное место и в течение дня.