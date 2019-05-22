Лед тронулся! Инспекторы МуПо каждый вечер будут следить за порядком у рынка Паэ

Кылварт заявил, что МуПо и полиция сообща должны навести порядок на рынке Паэ. Он указал на то, что жители района, соседствующего с рынком Паэ, обеспокоены нарушением общественного порядка людьми в состоянии алкогольного опьянения, а это говорит о том, что патрулирование необходимо участить, привлекая к сотрудничеству полицию и МуПо.

”Разумеется, обеспечение безопасности — это, в первую очередь, задача полиции, — сказал Кылварт. — Однако Муниципальная полиция может помочь проследить за происходящим, а посредством сотрудничества проблему удастся разрешить”.

Мэр отметил, что районная управа, полиция и Муниципальная полиция серьезно занялись решением проблемы, начали совместную работу и продолжат ее до тех пор, пока ситуация не наладится. Сейчас патрулирование района проходит регулярно.

”В то же время, нарушения на улице Паэ дают сигнал о том, что Муниципальной полиции необходимо расширить права и полномочия на государственном уровне, в том числе право использовать для установления порядка специальные средства — и все это в интересах горожан”, — добавил Кылварт.

Открытие Паэского променада также сделает район более просматриваемым и безопасным.

Как сообщает rus.err.ee, в среду, 22 мая, на пресс-конференции по итогам очередного заседания городской управы Кылварт пообещал, что каждый вечер патруль муниципальной полиции будет на месте контролировать ситуацию. Помимо этого муниципальные полицейские станут регулярно приезжать в проблемное место и в течение дня.