Лавров: в Прибалтике миллионы русских подвергаются дискриминации

Глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы заявил, что "там, где переписывается история и возводятся монументы палачам Холокоста – там и наблюдаются массовые нарушения прав человека". В своей речи Лавров указал на страны Балтии и Украину.
"На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке. Сотни тысяч числятся ”негражданами” и лишены базовых прав. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века — это наносит непоправимый ущерб его репутации", — заявил Лавров, слова которого приводится на сайте МИД РФ.
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