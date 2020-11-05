Лавров: в Прибалтике миллионы русских подвергаются дискриминации

"На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке. Сотни тысяч числятся ”негражданами” и лишены базовых прав. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века — это наносит непоправимый ущерб его репутации", — заявил Лавров, слова которого приводится на сайте МИД РФ.

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