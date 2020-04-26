Лавров: ряду стран ЕС "старшие товарищи" не дают просить помощи у РФ. В Совфеде заявили, что в их числе и Эстония

"Мы знаем по разным источникам, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Им просто не разрешают делать этого "старшие товарищи", — цитирует Лаврова ТАСС.

"Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола, обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей, по-моему, даже за деньги. И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он вдруг неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: "Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать", — привел пример Лавров.

Министр признал, что "не поверил в то, что это могло случиться". Но, по его словам, он лично видел оригиналы соответствующих документов.

В интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ Сергей Цеков сказал, что среди этих стран и Эстония.

”Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, — заявил сенатор. — А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург. В общем-то, список можно продолжать: в Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти свое население от COVID-19. Но ни одна из них не обратилась к Российской Федерации, поскольку получила четкий запрет на это. По большому счету, из-за международного давления ни одного вопроса с нашей страной они обсудить не могут”.

Российский парламентарий также назвал страны, которые Лавров объединил под условным названием ”старшие товарищи”. По его словам, в Евросоюзе это Германия и Франция, за которыми, в свою очередь, стоят США.

”Да та же самая Польша, которая, хоть и не имеет сильной экономики, но, тем не менее очень агрессивна в политике и вполне может оказывать влияние на своих прибалтийских соседей, — сказал Цеков. — Ну не может Запад согласиться с тем, что Россия, экономика которой, по словам экс-президента США Барака Обамы, ”порвана в клочья”, имеет большое влияние на международное сообщество”.