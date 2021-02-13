Лавров: Прибалтика и некоторые страны Восточной Европы тянут ЕС на русофобские позиции

"Они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции. По многим вопросам позиция Евросоюза, продиктованная солидарностью, определяется русофобским, агрессивным меньшинством", — отметил министр.

Как пояснил Лавров, в 2004 году состоялось расширение Европейского союза, и российская сторона выражала сомнение, что присоединившиеся государства Прибалтики и Восточной Европы "уже созрели", чтобы быть ответственными членами объединения. "Нам говорили: "У них остаются, конечно, какие-то фобии из исторического прошлого в Советском Союзе, но, мы вас уверяем, что, как только они станут членами Евросоюза и НАТО, они успокоятся, у них пропадут причины для этих фобий". Ничего подобного. Произошло все наоборот", — указал он.

"Возвращаясь к тому, что мы разочаровали Евросоюз, что мы не оправдали ожиданий и отдаляемся от Европы, взяв осознанный курс на самоизоляцию от Европы, — это, просто королевство кривых зеркал. Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю", — заключил глава МИД РФ.

"Сознательная линия — не замечать гонений на русских"



Евросоюз проводит сознательную линию на то, чтобы не замечать гонения на русскоязычные СМИ и в целом на русскоязычное население в Прибалтике, заявил глава МИД РФ. "Мы защищаем [интересы своих соотечественников] не только на Украине, но и в Прибалтике, в других странах. Это даже не беспомощность Евросоюза. Думаю, это сознательная линия — не замечать гонений на русских, будь то СМИ или русскоязычное население. В Прибалтике их лишают доступа к информации на родном языке", — сказал он.

По словам Лаврова, это все прописано в законах и международных конвенциях. "Такое отношение Евросоюза к проблемам именно русского языка, их попытка сказать нам, что у них есть свои механизмы и они будут на них воздействовать, — это ложь. Они ничего не будут делать, пальцем не пошевелят, чтобы привести в чувства Прибалтику, которая на самом деле сорвалась в русофобское пике. Я не мог даже предположить такого", — отметил глава МИД РФ.