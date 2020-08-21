Лавров: Латвия и Эстония не должны использовать членство ЕС для прикрытия темы неграждан

"Положение дел с правами русскоязычного населения в Латвии и Эстонии оцениваем как дискриминационное. Вызывает возмущение наличие в этих странах позорного явления массового безгражданства, главным образом русскоговорящих жителей, лишенных основных демократических и социально-экономических прав, — сказал он. — Реакция властей Латвии и Эстонии на международную критику по-прежнему неадекватна тяжести сложившейся ситуации. В этой связи убеждены, что членство в Евросоюзе не должно рассматриваться прибалтийскими государствами в качестве политического "прикрытия" для их противоправных действий".
Как отметил Лавров, МИД РФ последовательно отстаивает интересы неграждан, задействует возможности контрольных механизмов по защите прав нацменьшинств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
Российские дипломаты настаивают на решении проблемы безгражданства в ходе двусторонних контактов с коллегами из стран Балтии, отмечая, что одним из условий выстраивания добрососедских двусторонних отношений остается соблюдение Латвией и Эстонией международных стандартов, гарантирующих равные права на получение гражданства, обратил внимание Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что опубликовано множество рекомендаций международных организаций, которые не раз обращались к латвийским и эстонским властям с призывами предпринять необходимые усилия с тем, чтобы их языковая политика и законодательные нормы не приводили к прямой или косвенной дискриминации населения. Однако сокращение числа лиц без гражданства идет крайне медленно — в основном за счет ухода из жизни и эмиграции русскоязычного населения, заметил министр.
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