Лавли Перлинг согласилась остаться исполняющей обязанности генпрокурора

"Лавли Перлинг согласна продолжить работу исполняющей обязанности [генпрокурора]", — сказал Аэг, передает rus.err.ee.

По его словам, в данный момент невозможно точно сказать, сколько продлится сложившаяся ситуация: "Надо признать, что партнеры по коалиции смогли сделать положение весьма щекотливым и запутанным".

"Я не могу точно сказать, есть ли какой-то конкретный срок, но более полугода это продлиться не должно. Это временная должность, и мы не можем исходить из того, чтобы человек будет годами на этой должности исполняющим обязанности. Я думаю, что это [представление кандидатуры] вопрос ближайших недель или одного-двух месяцев", — добавил Аэг.

По его мнению, раздоры в коалиции по поводу Лавли Перлинг могут затруднить поиск кандидатов на пост генпрокурора: "Люди, конечно, будут об этом думать. Нет смысла прятать голову в песок, потому что ситуация в известном смысле усложнилась".