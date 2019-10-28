28.10.2019, 12:30

Лавли Перлинг согласилась остаться исполняющей обязанности генпрокурора


rus.delfi.ee
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Lavly Perling
Lavly PerlingRauno Volmar

Генеральный прокурор Лавли Перлинг, срок полномочий которой истекает 31 октября, согласилась продолжать работу на своем посту до тех пор, пока правительственной коалиции не удастся согласовать кандидата для ее замены — об этом сообщил в понедельник министр юстиции Райво Аэг в интервью ERR.

"Лавли Перлинг согласна продолжить работу исполняющей обязанности [генпрокурора]", — сказал Аэг, передает rus.err.ee.

По его словам, в данный момент невозможно точно сказать, сколько продлится сложившаяся ситуация: "Надо признать, что партнеры по коалиции смогли сделать положение весьма щекотливым и запутанным".

"Я не могу точно сказать, есть ли какой-то конкретный срок, но более полугода это продлиться не должно. Это временная должность, и мы не можем исходить из того, чтобы человек будет годами на этой должности исполняющим обязанности. Я думаю, что это [представление кандидатуры] вопрос ближайших недель или одного-двух месяцев", — добавил Аэг.

По его мнению, раздоры в коалиции по поводу Лавли Перлинг могут затруднить поиск кандидатов на пост генпрокурора: "Люди, конечно, будут об этом думать. Нет смысла прятать голову в песок, потому что ситуация в известном смысле усложнилась".

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