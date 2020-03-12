Лаури Ляэнеметс: правительство должно покрыть расходы всех находящихся в карантине

”Государство настоятельно советует людям, вернувшимся из очагов заражения, провести две недели дома. Особых проблем не вызывают ситуации, когда люди могут работать дистанционно из дома. В более сложном положении оказываются те, у кого характер работы предполагает нахождение на рабочем месте. Ясно, что очень многие работодатели не в состоянии или не готовы платить работникам зарплату за невыполненную работу. Предприятия, опасающиеся экономического спада, все больше следят за своими расходами”, — отметил Ляэнеметс.

По его словам, человек, оставшийся без половины месячной зарплаты, оказывается в трудной ситуации — под угрозой содержание семьи, выплата кредитов и т.д. ”Правительство должно решительно протянуть руку помощи и позволить находящимся в карантине людям брать больничный. Предпосылкой этого является соответствующее распоряжение Больничной кассе. Работники и работодатели ждут четкого сигнала, что Больничная касса оплатит дни, проведенные человеком в карантине. Это шаг защитил бы здоровье жителей Эстонии, что самое важное”, — подчеркнул Ляэнеметс.

Заместитель председателя Социал-демократической партии также сказал, что поскольку данная мера поможет ограничить дальнейшее распространение вируса, то тем самым позволит государству в итоге сэкономить значительные средства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!