Лаури Лаатс направил письмо министру о почтовых отделениях Мустамяэ

8 мая 2020 года AS Eesti Post письменно проинформировала управу района Мустамяэ о том, что почтовое отделение, которое прежде находилось в торговом центре Magistrali, будет переведено в почтовое отделение центра Mustika.

”Это очень плохие новости для жителей Мустамяэ, — пишет старейшина района Лаури Лаатс, — поскольку торговый центр Magistrali был очень доступным почтовым отделением для тех, кто приезжал на общественном транспорте. К тому же ясно, что только одно почтовое отделение в самой густонаселенной части Таллинна — это очень мало”.

”Количество жителей Мустамяэ по состоянию на 1 мая 2020 года составляет 66 449 человек, — поясняет Лаатс, — и, учитывая, что почти 25% местного населения уже достигли преклонного возраста, оставить одно единственное почтовое отделение в районе — это, мягко говоря, нонсенс. Тот факт, что Eesti Post широко рекламирует свои посылочные автоматы, которых в Мустамяэ на самом деле насчитывается около десяти, является отвлечением внимания от этой проблемы, ведь почтовое отделение нужно людям не только для отправки или получения посылок!”

На этой неделе из средств массовой информации стало известно, что министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиэм направил руководству AS Eesti Post письмо с просьбой приостановить закрытие почтовых отделений, в том числе уже начатое закрытие.

”Прежде всего, я приветствую это решение, поскольку наличие почтовых отделений является крайне важной мерой региональной политики”, — указал Лаури Лаатс в письме, направленном министру. ”В то же время я хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что, насколько известно управе Мустамяэ, по состоянию на 01.06.2020 фирма AS Eesti Post уже расторгла договор аренды помещений почтового отделения, расположенного в торговом центре Magistrali, и на указанные помещения заключен уже новый договор с другим арендатором.

В связи с этом я прошу находящееся под Вашим управлением министерство при первой возможности проверить обстоятельства, связанные с планируемым закрытием почтового отделения в торговом центре Magistrali. Я благодарен, если Вы сможете держать в курсе процесса управу района Мустамяэ, поскольку информация, касающаяся почтового отделения, очень важна для жителей района”.