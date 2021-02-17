Лауреат премии Детского фонда ООН заплатил школьнику за секс. Всего эстонская полиция задержала 18 человек

Тыну Варе (60) известен как законопослушный гражданин, одна из ключевых фигур Йыгевамааского спасательного департамента. В 2007 году он был удостоен премии ”Синяя птица” Детского фонда ООН (UNICEF) за то, что он обучал детей, как действовать во время пожара. Позже Варе получил премию за волонтерскую работу среди молодежи и был награжден титулом друга сферы молодежной работы Йыгевамаа.

Но все изменилось 12 июня 2019 года, когда в дверь Варе постучались полицейские и отвезли его на допрос. За месяц до этого Варе встретился на железнодорожной станции с мальчиком, которому было 15 лет. В сексуальных сетях мальчик не скрывал своей гомосексуальной ориентации и более того — сам размещал на сайтах для взрослых объявление о предоставлении услуг сексуального характера за деньги.

По словам окружного прокурора Энели Лауритс из Пыхьяской окружной прокуратуры, молодой человек вырос в сложной семье, где денег всегда было мало. Парень мог не понимать, что делает что-то противозаконное, прося деньги за секс. Первое преступление, с которого началась следствие, было совершено в Таллинне, далее инциденты происходили в разных частях страны.

Что касается Варе, то он никогда ранее не попадался на подобных вещах. Он совершил всего одну ошибку стоимостью 50 евро и поплатился за нее сполна. Перед судом он предстал полностью сломленным человеком, который во всем раскаивается. Но закон есть закон.

Покупка секса у лица младше 18 лет карается тюремными заключением сроком до трех лет. Если потерпевший младше 14 лет, срок может составить до пяти лет. В случае повторного инцидента предусмотрено наказание от двух до восьми лет. Об условном сроке здесь не может быть и речи.

По данному делу одновременно было задержано почти 20 человек. В операции участвовало более 50 полицейских. После допросов стало ясно, что об общегосударственной сети педофилов говорить не приходится. Все мужчины действовали независимо друг от друга, отозвавшись на объявление мальчика.

Сейчас из 18 мужчин в уголовном порядке наказание получили 7. Трое ожидают решения, а в отношении еще 8 прокуратура расследование прекратило, из них одно — в порядке опортунитета. ”Подозреваемым был семьянин с высшим образованием, у которого была сильная депрессия и который для ее лечения стал искать новые впечатления. Случайно он наткнулся на объявление мальчика. Он купил секс всего один раз, после чего сам себе стал противен. Времени между деянием и задержанием прошло немного, и, к счастью, он попал к Реймо Райвету, который посоветовал ему обратиться к психологу. Когда я с ним связалась, он уже начал курс лечения”, — сказала Лауритс. В отношении остальных мужчин прокуратуре не удалось собрать достаточно доказательного материала.