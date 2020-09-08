Латвия решила: если заболеваемость коронавирусом в Эстонии увеличится, жителям Валга и Валка не придется соблюдать карантин

Если уровень заболеваемости Covid-19 в Эстонии увеличится, то жителям Валга и Валка не нужно будет соблюдать карантин после пересечения границы, постановило правительство Латвии.
Данное решение было принято для того, что жители приграничных городов могли свободно ежедневно пересекать границу без влияния на их семейную и рабочую жизнь, сообщил Департамент здоровья Латвии.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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