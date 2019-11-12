Латвия обогнала Россию по потреблению алкоголя на душу населения. А как пьют в Эстонии?

Согласно докладу Организации экономического развития сотрудничества (ОЭСР) Health at a Glance, то есть "Здоровье вкратце", Латвия не только входит в десятку стран мира с самым высоким употреблением алкоголя на душу населения, но и обгоняет в нем такие страны как Россия и Польша. В отчете Латвия делит 6-е место с Ирландией. Россия и Венгрия — на 7-м месте.
Интересно, что самой пьющей страной мира в 2019 году ОЭСР назвала Литву — там употребляют 12,3 литра чистого алкоголя в год. А третья страна Балтии, Эстония ведет более здоровый "образ жизни" и в топ-10 не попала вообще.
В Латвии показатель употребления алкоголя за год в пересчете на душу населения составило 11,2 литра. В России и Венгрии — 11,1 литра, в Германии — 10,8 литров, в Польше — 10,6 литров.
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