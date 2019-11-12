Латвия обогнала Россию по потреблению алкоголя на душу населения. А как пьют в Эстонии?

Интересно, что самой пьющей страной мира в 2019 году ОЭСР назвала Литву — там употребляют 12,3 литра чистого алкоголя в год. А третья страна Балтии, Эстония ведет более здоровый "образ жизни" и в топ-10 не попала вообще.

В Латвии показатель употребления алкоголя за год в пересчете на душу населения составило 11,2 литра. В России и Венгрии — 11,1 литра, в Германии — 10,8 литров, в Польше — 10,6 литров.

Первая пятерка антирейтинга выглядит так: