Латвия обогнала Россию по потреблению алкоголя на душу населения. А как пьют в Эстонии?(27)
Согласно докладу Организации экономического развития сотрудничества (ОЭСР) Health at a Glance, то есть "Здоровье вкратце", Латвия не только входит в десятку стран мира с самым высоким употреблением алкоголя на душу населения, но и обгоняет в нем такие страны как Россия и Польша. В отчете Латвия делит 6-е место с Ирландией. Россия и Венгрия — на 7-м месте.
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