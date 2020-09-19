19.09.2020, 13:30

Латвия не будет специально контролировать въезжающих из Литвы и Эстонии на личном транспорте


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Valga 3. piiripunkti piirivalve
Valga 3. piiripunkti piirivalveFoto: Argo Ingver

Несмотря на то, что Эстония и Литва включены в список стран, по приезде из которых в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию, Государственная полиция Латвии не будет проводить специальных рейдов возле границы для идентификации и проверки людей, въезжающих в Латвию на личном транспорте или пересекающих границу пешком.

Представитель Госполиции Латвии Симона Гравите сообщила агентству LЕТА, что в настоящее время в распоряжении полиции нет такого правового инструмента, который позволял бы останавливать транспортное средство только с целью проверки соблюдения правил, ограничивающих распространение Covid-19.

Однако Госполиция в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Латвии подготовила и подала предложения о внесении поправок как в правила Кабинета министров, так и в закон об управлении распространением инфекции Covid-19, чтобы расширить право полиции контролировать и проверять лиц, прибывающих в Латвию из Литвы и Эстонии и не использующих при этом услуги международных перевозчиков.

Пока вышеупомянутые поправки к нормативным актам не приняты, полиция, как и до этого, продолжит контролировать соблюдение въезжающими из стран с высокой заболеваемостью лицами требований самоизоляции и работать в усиленном режиме в соответствии с нынешней редакцией правил Кабинета министров, заявила Гравите.

Госполиция Латвии также продолжает получать от Государственной пограничной охраны подтверждения того, что лица, прибывающие в Латвию, используя услуги международных перевозчиков, будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности, установленные в стране.

"Соблюдение обязательных требований эпидемиологической безопасности является также обязанностью самих жителей и основывается на том, насколько добросовестно они относятся к этим вопросам на повседневной основе. Полиция проводит контроль за лицами, находящимися в самоизоляции, на основе полученных доказательств и информации, предоставленной другими жителями. Поэтому, если у жителей есть информация о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности, призываем звонить по телефону полиции 110", — отметила Гравите.

На Госпогранохрану также не возложена задача возобновления пограничного контроля на латвийско-литовской или латвийско-эстонской границе. Госпогранохрана ежедневно осуществляет иммиграционный контроль на внутренних границах и, насколько это возможно, оказывает поддержку Госполиции.

Как сообщалось, принимая во внимание рост заболеваемости "Covid-19", с сегодняшнего дня при въезде в Латвию из Литвы люди должны будут соблюдать самоизоляцию в течение не менее десяти дней. Для въезжающих из Эстонии лиц требование самоизоляции в силе уже неделю.

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