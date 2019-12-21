21.12.2019, 21:19

Латвийские медики не едут в Валгу — роженицу в Валмиеру доставила эстонская скорая

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Kiirabi
фото иллюстративноеFoto: Raido Vint

У латвийской семьи маленький Артис появился на свет в километре от латвийской границы — в эстонской Валге. Роды начались внезапно, молодые родители пытались получить помощь у латвийских медиков, но были поставлены перед сложным выбором. Самим ехать в больницу или искать помощи в Эстонии, сообщает LSM.lv.

Андрис Апсалонс и Лиене Бетте живут в волости Эргемес. 24 ноября они поехали в гости к друзьям в Валгу. Лиене была беременна, но ничто не свидетельствовало о том, что малыш может появиться на свет раньше положенного срока. Но это случилось.

”Час ночи. И жена спрашивает, какого цвета должны быть околоплодные воды. Воды отошли, поехали… Никуда мы не поехали. Любимая говорит — появилась головка. Я смотрю и понимаю, что малыш сейчас родится. Попросил жену лечь и потужиться. Артис уже в моих руках. И началась эта карусель со скорой помощью”, — вспоминает отец Артиса Андрис Апсалонс.

Андрис позвонил в 112. Его семья находилась в Валге — на расстоянии 900 метров от Валки. Латвийская неотложная медпомощь ответила на звонок. Диспетчер предложил Андрису соединить его с врачом, который расскажет, как самостоятельно добраться до Видземской больницы в Валмиере, которая находится на расстоянии 55 километров.

”Я так и не понял — меня отшили или нет. Я бы сам дома не стал перерезать пуповину. Тогда я попросил соединить меня с эстонской скорой помощью. Эстонцы приехали через три минуты”, — говорит Андрис.

Родильное отделение в Эстонской больнице в Валге с прошлого года закрыто, а потому эстонские медики повезли семью в ту же Валмиеру.

В Службе неотложной помощи поясняют, что латвийские медики не обслуживают территории других государств. А Валга все же — эстонский город.

”У латвийской Службы неотложной помощи есть договор с эстонскими коллегами. Если кому-то из нас нужна помощь медиков в критических ситуациях, то мы можем просить друг друга о помощи. Ежегодно у нас около 20 таких случаев сотрудничества”, — пояснила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Сегодня на произошедшее молодые родители смотрят с улыбкой. И говорят, что им будет, что рассказать детям.

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