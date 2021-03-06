Ласнамяэский ресторан: мы хотели познакомить людей с буйабесом и минестроне, а вынуждены продавать борщ

Как изменилась ресторанная культура в коронавирусный год?

Марина: За этот год нам, как и многим другим, пришлось поменять концепцию развития ресторана. Раньше у каждого ресторана, который хочет развиваться, курс был на новинки. Сочетания новых вкусов, индивидуальные подачи. Сейчас это невозможно.

Можете привести пример ”новых вкусов”?

М: Использование фермерских продуктов и местной сельскохозяйственной культуры. Обжигались овощи, в их золу обмакивали конфеты и тому подобное. В этом направлении все активно развивались — были конкурсы, мастер-классы, была возможность стажировок. Вкусная еда может быть приготовлена только с любовью, а для этого повар должен быть вдохновлен.

А сейчас?

М: Сейчас нам пришлось прогнуться под условия, которые существуют. Уже нельзя кормить так, как хочешь ты. Мы даем людям то, что они хотят видеть. Нет возможности нести свою философию. Очень многие рестораны, наши друзья, знакомые — дают гостям то, чего они хотят. Самое продаваемое блюдо в нашем ресторане сейчас — борщ.

Вам от этого грустно?

М: Да. Если борща покупали бы у нас сто литров в день, было бы хорошо. Понимаете, мы теряем свою философию. Год назад мы не хотели продавать борщ. Теперь мы вынуждены его продавать. Мы хотели познакомить людей с буйабесом, минестроне, кремовым супом-капучино из белых грибов. А сейчас мы продаем борщ и солянку, то, что хотят люди есть дома. И они получают это не из наших рук, а из рук курьера в пластмассовой коробке.

Многие рестораны закрылись. Для вас это хорошо?

М: Конкуренция всегда должна быть. Это стимулирует и подстегивает. Следить за гастрономическим трендом нужно. Однако мы никогда не считали, что у нас есть конкуренты, у нас есть друзья и коллеги. Нам очень жаль тех, кто закрылся. Особенно в Старом городе и рестораны Fine Dining — высокой кухни. Это отдельная ниша, которая никому не нужна сегодня. А люди вкладывались в это. Сил им!

Назовите любимые рестораны в Таллинне.

Илона: Noa в Пирита и Puri в Какумяэ.

М: Söe, Tar-Tar и Love Mussels. Мы передаем им лучи поддержки!