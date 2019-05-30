Ласнамяэский Народный забег в парке Паэ установил рекорд по числу участников

Среди мужчин лучшим на основной дистанции забега в 5км стал Марти Медар с результатом 14.35, среди женщин победу одержала Лийз-Грете Арро с результатом 17.28. Вторую строчку после лидера занял Роберт Тельпт (14.43), а третье место досталось двукратному победителю народного забега в парке Паэ Сергею Рябышкину (15:02). У женщин второе и третье место после Арро заняли Маргит Мяльтер (18.28) и Мирьям Винт (19.11).

Также была определена и самая быстрая школа Ласнамяэ, которой в этом году стала Таллиннская гимназия Куристику, лучшие школы получили билеты на колесо обозрения Skypark и сетку с набором спортивных мечей от Sportland.