Ласнамяэский Народный забег в парке Паэ установил рекорд по числу участников

Четвертый народный забег в парке Паэ, который состоялся в среду вечером, установил рекорд по количеству участников: в основной и детских дистанциях приняли участие более 560 человек. На главной дистанции финишировали 376 бегунов, которые получили памятную медаль.
Среди мужчин лучшим на основной дистанции забега в 5км стал Марти Медар с результатом 14.35, среди женщин победу одержала Лийз-Грете Арро с результатом 17.28. Вторую строчку после лидера занял Роберт Тельпт (14.43), а третье место досталось двукратному победителю народного забега в парке Паэ Сергею Рябышкину (15:02). У женщин второе и третье место после Арро заняли Маргит Мяльтер (18.28) и Мирьям Винт (19.11).
Также была определена и самая быстрая школа Ласнамяэ, которой в этом году стала Таллиннская гимназия Куристику, лучшие школы получили билеты на колесо обозрения Skypark и сетку с набором спортивных мечей от Sportland.
Основным спонсором призового фонда cтал Sportland. Забег также поддержали Synlab, Kitchen Rõõm, Skypark, Таллинская телебашня, минеральная вода Haage и Lasnamäe Centrum. Мероприятие было организовано управой Ласнамяэ. Призы лучшим бегунам вручил мэр ТаллиннаМихаил Кылварт, который также пробежал два круга вокруг озера Паэ.
Участие в забеге бесплатное, однако, на месте у всех была возможность сделать пожертвование в Детский фонд Клиники Тартуского Университета. Все пожертвования будут направлены на лечение 16-летней Катерины из Тарту с редким заболеванием почек. ”Мы довольны столь многочисленным участием. Особенно радует, что в забеге приняло участие так много детей”, — сказала Мануэла Пихлап, заместитель старейшины района Ласнамяэ. ”Жители Ласнамяэ хорошо приняли это спортивное мероприятие. В следующем году мы планируем увеличить число участников до 700”.