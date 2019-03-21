Ласнамяэская комиссия по спорам в КТ продолжит свою работу

За время работы проекта по примирению споров внутри квартирных товариществ к юристу поступило более 300 обращений за бесплатной правовой помощью. Наиболее актуальными по-прежнему остаются вопросы относительно должников, а также споры между жильцами и правлением дома.

Более половины обращений к юристу в основном связаны с недостатком взаимопонимания между владельцами квартир и правлением квартирного товарищества. Также распространены жалобы на решения, принятые общим собранием товарищества. При обращении в комиссию с более серьёзными спорами юрист может созвать круглый стол, за которым поможет противоборствующим сторонам найти пути решения. Также, при необходимости, юрист может принять участие на общем собрании квартирного товарищества. ”Ежемесячные отчёты показывают, что около 65% из более 300 обращений уже нашли своё решение мирным путем”, сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. Она добавила, что спрос на услугу внесудебного решения споров весьма внушителен, так как в комиссии ищут решение жители не только Ласнамяэ, но и других районов.