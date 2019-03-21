Ласнамяэская комиссия по спорам в КТ продолжит свою работу

Пилотный проект комиссии по решению конфликтных ситуаций в квартирных товариществах оказался настолько востребованным, что было принято решение продолжить работу этого органа на постоянной основе, сообщает пресс-служба Ласнамяэской управы.
За время работы проекта по примирению споров внутри квартирных товариществ к юристу поступило более 300 обращений за бесплатной правовой помощью. Наиболее актуальными по-прежнему остаются вопросы относительно должников, а также споры между жильцами и правлением дома.
Более половины обращений к юристу в основном связаны с недостатком взаимопонимания между владельцами квартир и правлением квартирного товарищества. Также распространены жалобы на решения, принятые общим собранием товарищества. При обращении в комиссию с более серьёзными спорами юрист может созвать круглый стол, за которым поможет противоборствующим сторонам найти пути решения. Также, при необходимости, юрист может принять участие на общем собрании квартирного товарищества. ”Ежемесячные отчёты показывают, что около 65% из более 300 обращений уже нашли своё решение мирным путем”, сказала старейшина ЛаснамяэМария Юферева-Скуратовски. Она добавила, что спрос на услугу внесудебного решения споров весьма внушителен, так как в комиссии ищут решение жители не только Ласнамяэ, но и других районов.
Немалую часть обращений в комиссию составляют консультации по новому Закону о квартирных товариществах. В конце прошлого года управа района Ласнамяэ совместно с комиссией по решению споров в квартирных товариществах подготовила два проекта документов на русском и эстонском языках — типовой устав и типовой проект распорядка в доме, которые квартирное товарищество может получить в своё пользование совершенно бесплатно. ”Мы не только стараемся примирить конфликтующие стороны, но и помочь в управлении квартирным товариществам. Стоит отметить, что разработанные типовые документы пользуются большим спросом у правлений домами”, сказала Мария Юферева-Скуратовски.
Получить помощь юриста можно два раза в неделю с 10.00 до 12.00 по вторникам и пятницам в здании управы Ласнамяэ по адресу Палласти 54. Записаться на консультацию к юристу можно по номеру телефона 5625 7713 или отправить заявку на электронную почту info@progressor.ee.