Ласнамяэсцы смогут вздохнуть с облегчением: асфальтовый завод прекратит работу в карьере Вяо

"Инспекция окружающей среды не видит, чтобы асфальтовый завод в нынешнем месте и с имеющимися технологиями мог избежать неприятного запаха, и предприятие, понимая это, решило начиная с 17 июня перенести свой завод, и в то же место в карьере больше не вернутся", — сказал заведующий бюро Инспекции окружающей среды в Харьюмаа Неэме Кассь.

"В плане производства нынешний выбор места обоснован и целесообразен, но завод располагается в карьере слишком близко к жилым домам и, следовательно, конфликт неизбежен", — добавил Кассь.

"В сотрудничестве с различными ведомствами мы пришли к выводу, что хотя на нашем заводе используются современные технологии и данное место когда-то было выбрано именно потому, что оно оптимальнее всего в плане как охраны природы, так и дорожной нагрузки города, то исходя из интересов общественности, мы прекращаем производство в этом конкретном месте", — сказал председатель правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ. "Мы договорились, что соответствующие ведомства будут тесно сотрудничать с нами в поисках нового, менее беспокоящего население, но подходящего для производства места", — добавил Вескимяэ.

Учитывая производственный процесс и имеющиеся договоры предприятия, Инспекция окружающей среды не требует немедленного прекращения деятельности и согласна с предложенным предприятием сроком, то есть 17 июня, но это при условии, что завод в будущем больше не продолжит работать в карьере в том же месте.