Ласнамяэ приступает к строительству важных объектов

На этой неделе предприятие Tallinna Teede AS приступит к третьему этапу строительства парка Прийсле по адресу Ляэнемере теэ, 42. В рамках финального этапа в парке установят игровые и спортивные площадки, создадут садовые уголки, зоны для пикников и небольшой общественный огород. Также в новом парке появится летняя сцена и место для установки рождественской ели. Срок завершения строительных работ — 8 июля 2019 года, а договорная стоимость всего объекта 1 377 000 евро.

Ещё одним значимым событием этого года в Ласнамяэ станет строительство променада Паэ. По плану проектировщиков и строителей в ближайшие месяцы начнётся масштабная реновация пешеходной зоны, которая в последствии соединит рынок Паэ с улицей Смуули. В ходе реконструкции появится новое асфальтное покрытие, современное освещение, двухуровневое озеленение, зоны для активного семейного отдыха и скамейки.

Визуальные изменения затронут и Ласнамяэский спортивный комплекс, который расположен в этой же части района. Последний раз фасад здания спорткомплекса реставрировали в 2000 году, с тех пор он изрядно обветшал. В этом году за 120 000 евро в порядок будет приведена лестница возле главного входа и изменится цветовое оформление здания.

Позитивные изменения произойдут и на пересечении улиц Смуули и Лийкури. Перекрёсток станет более безопасным для участников дорожного движения — осенью в этой части улицы появится регулируемый пешеходный переход.