Ласнамяэ приглашает жителей района на толоки

В пятницу, 3 мая, в 12:00 управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района принять участие в уборке территории по адресу Линнамяэ теэ, 15, а на следующий день, 4 мая, в 10:00 присоединиться к работам по уборке зеленой зоны за магазином Маxima XXX, по адресу Линнамяэ теэ, 57.
Участие в уборке примут работники районной управы, школьники, а также члены Молодежного совета Ласнамяэ. Все участники толоки будут оснащены необходимыми инструментами, а после работ участникам предложат бесплатный горячий суп, пирожки и чай.
Для участия в толоке необходимо зарегистрироваться здесь.
”Ждём всех на весеннюю уборку территорий района, чтобы вместе внести вклад в чистоту и порядок района Ласнамяэ, — сказал Кристьян Ярв, специалист отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ. — Рекомендуем всем участникам уборки одеться по погоде”.
В случае толок, организованных активными жителями района самостоятельно, управа Ласнамяэ поможет с предоставлением необходимых инструментов и перчаток, а также с утилизацией собранного мусора. Для этого необходимо написать администрации района Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee или kristjan.jarv@tallinnlv.ee и сообщить о запланированных работах и нуждах в инвентаре.
Традиционный месяц благоустройства начался 15 апреля и продолжится до 15 мая. Цель кампании — повысить экологическую сознательность населения и сделать город чистым и красивым ко Дню Таллинна.