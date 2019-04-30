Ласнамяэ приглашает жителей района на толоки

Участие в уборке примут работники районной управы, школьники, а также члены Молодежного совета Ласнамяэ. Все участники толоки будут оснащены необходимыми инструментами, а после работ участникам предложат бесплатный горячий суп, пирожки и чай.

Для участия в толоке необходимо зарегистрироваться здесь.

”Ждём всех на весеннюю уборку территорий района, чтобы вместе внести вклад в чистоту и порядок района Ласнамяэ, — сказал Кристьян Ярв, специалист отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ. — Рекомендуем всем участникам уборки одеться по погоде”.

В случае толок, организованных активными жителями района самостоятельно, управа Ласнамяэ поможет с предоставлением необходимых инструментов и перчаток, а также с утилизацией собранного мусора. Для этого необходимо написать администрации района Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee или kristjan.jarv@tallinnlv.ee и сообщить о запланированных работах и ​​нуждах в инвентаре.

Традиционный месяц благоустройства начался 15 апреля и продолжится до 15 мая. Цель кампании — повысить экологическую сознательность населения и сделать город чистым и красивым ко Дню Таллинна.