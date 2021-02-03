Ласнамяэ остается лидером среди районов Таллинна по заболеваемости коронавирусом

Кумулятивная заболеваемость за последние семь дней в Таллинне составила 613,78 случая на 100 000 человек, сообщили в среду радионовости ERR.

По словам эпидемиолога Департамента здоровья Натальи Выжелевской, самая высокая заболеваемость сохраняется в районе Ласнамяэ, а самая низкая — в Пирита.

Она отметила, что большинство случаев заражения происходят в кругу семьи или на работе.

Хотя в январе заболеваемость коронавирусом в Таллинне оставалась на высоком уровне, тенденции к ее росту не наблюдалось.