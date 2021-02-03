03.02.2021, 19:20
Ласнамяэ остается лидером среди районов Таллинна по заболеваемости коронавирусом
За прошлую неделю в столице добавилось 1333 новых случая заболевания Covid-19, из них 368 зарегистрировано в Ласнамяэ, пишет rus.err.ee.
За прошлую неделю в столице добавилось 1333 новых случая заболевания Covid-19, из них 368 зарегистрировано в Ласнамяэ, пишет rus.err.ee.
Кумулятивная заболеваемость за последние семь дней в Таллинне составила 613,78 случая на 100 000 человек, сообщили в среду радионовости ERR.
По словам эпидемиолога Департамента здоровья Натальи Выжелевской, самая высокая заболеваемость сохраняется в районе Ласнамяэ, а самая низкая — в Пирита.
Она отметила, что большинство случаев заражения происходят в кругу семьи или на работе.
Хотя в январе заболеваемость коронавирусом в Таллинне оставалась на высоком уровне, тенденции к ее росту не наблюдалось.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
В сети показали совершенно новый "горбатый Запорожец"
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина