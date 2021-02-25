"Ласнаидея" призывает жителей страны поделиться с Историей опытом своей трудовой деятельности

Над проектом работают молодые люди, жители Ласнамяэ. Рассказывает Виктор Панасенко, ментор проекта: ”Мы учимся с молодежью делать интервью, задавать интересные вопросы. Ребята могут попробовать себя в монтаже видеосюжетов, фотографировании портретов. И, конечно же, проект — отличная возможность услышать захватывающие истории о работе от интересных людей”.

Молодежи тяжело представить, что кто-то может работать на одном и том же месте 10, 15, а тем более 30 лет, поэтому особенно важно сохранить такие истории, рассказать о них другим.

НКО "Ласнаидея" обращается к жителям Эстонии с призывом принять участие в проекте и рассказать свою историю о месте работы длиною в двадцать лет. Если вы — такой человек и хотите поделиться своим опытом, свяжитесь с организацией по э-почте polina@lasnaidee.ee или по телефону 55992937.

Проект поддерживает Британский Совет посредством программы The Baltic Independent Media programme.