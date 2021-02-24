Ланно: такими темпами Эстонии не будет трудно стать лидером Европы по числу заражений Covid-19
Количество новых случаев заражения за неделю выросло в Эстонии на 22%, и по этому показателю наша страна вышла на второе место в Европе.
Количество новых случаев заражения за неделю выросло в Эстонии на 22%, и по этому показателю наша страна вышла на второе место в Европе.
"Hа седьмой неделе количество новых случаев заражения выросло в стране на 22%. По этому показателю мы находимся на втором месте в Европе. При сохранении таких темпов выйти в лидеры не составит труда", — передает RusERR слова гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно.
Тенденция быстрого роста заболеваемости сохраняется в Харьюмаа, в уезде с самой большой численностью населения, беспокойство вызывает ситуация в Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также на Сааремаа, в Вырумаа и Пыльвамаа. Уровень заболеваемости стабилизируется в Пярнуском и Тартуском уездах, а также в некоторых районах Хийумаа, Рапламаа и Йыгевамаа, но стабилизация сама по себе очень обманчива, особенно в больших уездах, поскольку остановившись в какой-то момент, заболеваемость затем вновь продолжает расти, считают специалисты.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Толька носы торчат: в Оклахоме показали вмерзших в лед крокодилов
Японцы отравят на свалку часть вакцины Pfizer: причина
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак