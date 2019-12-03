Лайне Рандъярв "из-за разногласий в руководстве" покидает должность старейшины Виймси

”У меня есть четкое представление относительно того, какие перемены нужны Виймси, чтобы учебная среда в школах была безопасной и внимательной как в отношении учеников, так и учителей, и чтобы имелся четкий обзор того, куда уходят деньги жителей волости, получаемые от них в виде налогов”, — отметила политики в своем заявлении.
”К сожалению, к настоящему моменту при принятии руководством решений возник ряд разногласий, в связи с чем я считаю нечестным оставаться, не имея возможности действовать в соответствии со своим видением. Нужно дать возможность реализоваться тем, кто сможет внедрить свои планы в жизнь”, — отметила она.
”Для того, что в управлении волостью не образовалось вакуума, прошу освободить меня от должности с 10 декабря, когда волостное собрание сможет назначить нового члена волостной управы”.
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