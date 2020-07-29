Лагерь хиппи переехал на новое место у границы с Латвией

”Отсутствие мыла и проточной воды для мытья рук, наличие не соответствующего требованиям стационарного туалета, а также тесные контакты между людьми — это крайне благодатная почва для развития различных инфекционных заболеваний”, — объясняли причины отмены фестиваля в Департаменте здоровья.

Теперь же лагерь переместили в Харгла, где санитарные условия лучше. Туда приедет около 60 хиппи. Департамент здоровья не подтвердил Delfi, проконтролировали ли они новые место.