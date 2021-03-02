Ладынская-Кубитс: зарплаты — первое, что мы должны исправить в системе образования

”Все понимают, что мы движемся в сторону единой системы образования. На уровне парламента, поверьте мне, это высказывают все депутаты. В одной или другой формулировке. Сейчас у нас огромная проблема с педагогами. Не решив ее, говорить о последующих шагах достаточно сложно. На сегодняшний день в системе образования не хватает несколько тысяч педагогов. Если нынешнее правительство не предложит конкретные шаги, то кризис в системе образования затянется”, — сказала депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс в передаче ”Особый взгляд” на Радио 4.

По словам Виктории, члены комиссии по культуре встретились со всеми возможными группами по теме образования. Теперь комиссия готовит документ, который был бы ”над партийным”, от всех представленных в парламенте партий. Потом его направят правительству.

”Там будут изложены методы по предотвращению кризиса в образовании, которые подходят всем партиям”, — добавила она.

Ладынская-Кубитс назвала три пункта, на которые нужно обратить внимание, если мы хотим привлечь в школы молодых учителей и сохранить опытных. По ее словам, первое — это зарплаты. Необходимо повышение зарплат педагогов, важно обеспечить постоянный рост. Второе — нужно пересмотреть понятие карьерного рост в сфере образования. ”Об этом говорят сами педагоги, многие не видят перспектив”, — сказала политик. Третье — внедрение дополнительного пакета услуг, чтобы мотивировать учителей.

”В обществе должно быть понимание, что работа учителем — это привилегия”, — заключила Ладынская-Кубитс.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.