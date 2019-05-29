Ладынская-Кубитс уходит из Таллиннского горсобрания и районного совета Ласнамяэ

В в своем комментарии rus.err.ee Виктория Ладынская-Кубитс объяснила решение покинуть указанные посты желанием более эффективно работать в Рийгикогу и на нескольких других общественно-политических должностях.

"В какой-то момент я подсчитала, что у меня 15 политических мест работы, на которых приходится выкладываться — от комиссии по делам культуры до совета ERR, от русского клуба политической мысли до совета по гендерному равноправию", — отметила парламентарий.

По ее словам, она останется в парламентской фракции Isamaa, продолжит работу в комиссии по культуре и в совете ERR.

"В отношении Таллиннского городского собрания важно отметить, что я приостанавливаю свои полномочия, а не выхожу совсем. Это значит, что, если теоретически возникнет ситуация, которая потребует моего личного вмешательства — я смогу восстановить свои права", — заключила Ладынская-Кубитс.