Ладынская-Кубитс покинула Таллиннское горсобрание и пропустит местные выборы 2021 года

Ладынская-Кубитс пока не ответила на звонки RusDelfi.

Во вторник, 26 мая, городская избирательная комиссия рассмотрела заявление Ладынской-Кубитс, в котором она попросила прекратить действие ее депутатского мандата со 2 июня. Вместо парламентария в Таллиннском горсобрании продолжит работу ее однопартиец Олле Кооп.

"У меня хорошие отношения с Викторией, конечно, жаль, что она так решила, но думаю, что в нашей партии хватает достаточно сильных кандидатов. Полагаю, что мы сумеем выставить сильный список на следующих местных выборах в Таллинне", — прокомментировал решение Ладынской-Кубитс лидер фракции Isamaa в столичном городском собрании Март Луйк, по его словам, со своим кандидатом в мэры Таллинна Isamaa еще не определилась.