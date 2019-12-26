Ладынская-Кубитс: герой или предатель? RusDelfi поговорил с Викторией о ценностях, Хельме и русских центристах

Вы были на коалиционном ужине 16 декабря?

Нет.

Почему?

Я считаю, что не должна была быть там. Выражаясь русским языком, я была бы не в своей тарелке.

Pärast järjekordset tavalist tööpäeva kõlistasid peaminister Jüri Ratas ja siseminister Mart Helme jõululauas klaase kokku. Foto: Andres Putting

В интервью журналу Tervis Pluss вы сказали, что до знакомства с Меэлисом Кубитсом вы не понимали, зачем проводить время с друзьями.

Я была примером классического трудоголика, много времени уделяла работе. Уйти с работы в пять часов — это было совершенно не про меня. Я знала, что работа закончиться не может. Считала, что это и есть самая качественная инвестиция времени в себя.

Я не получала особого удовольствия от того, что сижу в кафе и веду светские беседы. Большая часть времени уходила на работу. Когда в 2010 году родился ребенок — сейчас Уме-Софии 9 лет — приоритеты изменились, на первом месте оказалась она. Когда в моей жизни появился Меэлис, то он доходчиво объяснил, что есть еще и близкие люди, друзья, которые разделяют твои взгляды. Теперь понимаю, что проводить время с друзьями — тоже хорошо.

Кажется, что сегодня в политике у вас совсем нет друзей.

В политике их найти сложно. Хотя политика подарила мне нескольких близких друзей. Назвать их не могу. Что касается одиночества, то я знаю, что есть люди, которые поддерживают меня в моих высказываниях. Естественно, есть те, кто не поддерживает.