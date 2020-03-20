Лаатс предупредил жителей Мустамяэ: если ситуация не изменится, будем подключать МуПо

”Когда хозяин дома работает, его железный конь целый день стоит у подъезда, — поясняет Лаури Лаатс суть проблемы. — Из-за этого в Мустамяэ повсеместно возникают ситуации, когда мусоровозы не могут подъехать к контейнерам — машины мешают. Убедительная просьба ко всем автовладельцам: следите за ситуацией и ведите себя ответственно! Каждый автовладелец обязан убедиться, что его транспортное средство не блокирует доступ мусоровоза к контейнеру. В противном случае действительно может случиться так, что в дополнение к кризису, вызванному коронавирусом, критической станет и ситуация с вывозом отходов в Мустамяэ. В конце концов, ведь никто не хочет, чтобы Мустамяэ превратился в мусорную свалку? Управа Мустамяэ будет следить за происходящим, при необходимости мы будем обращаться к МуПо и подключать их к дополнительным рейдам. И всё же только сообща с жителями мы можем заботиться о порядке в нашем районе!”

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