Лаатс: махинаторам-разработчикам недвижимости в Мустамяэ нет места

”В Мустамяэ по адресу ул. Лаки, 24 находится проблемное здание, которое согласно разрешению на строительство должно было реконструироваться в гостиницу, но в реальности в доме продаются квартиры”, — сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, — ”в промышленном районе, проделывая фокусы, строится квартирный жилой дом. Уклоняются от норм парковки, и людям вместо жилого помещения продают нежилые помещения. Речь идет о товаре, где по бумагам строится хостел, но на самом деле это — квартирный дом”.

По словам Лаатса, этот же разработчик представил ходатайство на тот же участок для строительства другого, еще большего по размерам здания за счет парковки. ”Если в настоящий момент имеется 121 квартира и 99 парковочных мест, то после добавления второго здания было бы уже 300 квартир и всего 49 парковочных мест. Имеется дело с манипуляциями, когда наибольший ущерб получат те люди, которые должны будут жить в этом доме”.

”Я сделал Таллиннскому департаменту городского планирования предложение отказать в выдаче разрешения на эксплуатацию здания. Когда разрешение на строительство берется для хостела, а продаются квартиры, то имеется дело с очень серьезным нарушением. Уже совершенные сделки по продаже следует расторгнуть, поскольку люди, купившие квартиру, на самом деле получают для себя не квартиру, а порцию сложного делопроизводства в будущем. Разумеется, невозможно в дальнейшем рассматривать также разрешение на строительство дома, запланированного на том же участке, поскольку и там может уже предусматриваться опасность мошенничества”, — подчеркивает Лаатс. ”Мы не можем разрешить такую деятельность”.