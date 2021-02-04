Лаанет: с точки зрения государственной обороны Нарва имеет знаковую важность

”Роль Союза обороны в укреплении государственной обороны и независимого оборонного потенциала является центральной. Даже вчера, посещая расположенные в Ида- и Ляэне-Вирумаа воинские части и малевконды Союза обороны, я вижу, насколько привержены государственной обороне наши служащие Сил обороны и Союза обороны и насколько важно присутствие подразделений для воли к защите”, — сказал министр обороны Лаанет.

Лаанет посетил также Нарвский малевконд, где получил обзор его деятельности. Среди прочего ему рассказали опыт, полученный Союзом обороны прошлой весной в начале пандемии Covid-19, когда служащие Союза обороны помогали Департаменту полиции и погранохраны патрулировать восточную границу, а также распространять инструкции по поведению при пандемии среди жителей региона.

В конце дня, во время встречи с мэром Нарвы Катри Райк, прозвучало утверждение, что Нарва, как приграничный город НАТО, имеет знаковую важность также с точки зрения государственной обороны.

”Эстония начинается с Нарвы! Важно, чтобы мы нашли возможности ближе донести до жителей Нарвы важность государственной обороны — начиная с поощрения молодежи в школе к изучению государственной обороны и заканчивая ознакомлением с возможностями карьерного роста в Силах обороны”, — отметил Лаанет.