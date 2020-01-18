Лаанеотс: русские знакомые сказали, что когда Россия покончит с Украиной, настанет черед Балтии(11)
В студии ток-шоу "Своя правда" бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Антс Лаанеотс рассказал, что в 2014 году, после начала событий на востоке Украины и аннексии Крыма, хорошие русские знакомые сказали ему, что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии, пишет rus.err.ee.
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