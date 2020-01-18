18.01.2020, 11:50

Лаанеотс: русские знакомые сказали, что когда Россия покончит с Украиной, настанет черед Балтии

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Stend. - 124
Stend. - 124Foto: Rene Suurkaev

В студии ток-шоу "Своя правда" бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Антс Лаанеотс рассказал, что в 2014 году, после начала событий на востоке Украины и аннексии Крыма, хорошие русские знакомые сказали ему, что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии, пишет rus.err.ee.

Действующий заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Индрек Сирель подтвердил, что военная составляющая в имеющихся угрозах есть: "Поэтому необходимо иметь достаточное количество оборонительных сил".

Лаанеотс добавил: "Посмотрим на поведение восточного соседа. В 2015 году воссоздали 1-ю гвардейскую танковую армию. Это 650-700 танков. Это средство, которое в войну применялось и применяется только для наступления".

Но как Эстония, которая несопоставима России по размерам, может противостоять? "Поэтому мы в НАТО, поэтому натовские войска здесь", — ответил генерал в отставке.

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