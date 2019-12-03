Лаанеотс: не надо относиться к словам Эрдогана серьезно

”Он эмоциональный человек. Я понимаю, что ничего серьезного за этим не стоит. С одной стороны он угрожает нам, с другой — защищает и поддерживает. Не относитесь к этому серьезно”, — сказал Лаанеотс.

Как писали РИА Новости, Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также: Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, важен для Анкары.