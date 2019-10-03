Лаанеотс назвал план Сил обороны, который разрешил бы срочникам ночевать дома, угрозой безопасности

Лаанеотс отметил, что дом срочника может находиться очень далеко от военной части, в связи с чем в случае кризиса достижение боеготовности потребовало бы много времени.

”Эстония — маленькое приграничное государство с недружелюбным соседом, руководство которого в 2007 году обнародовало доктрину, где в качестве стратегической цели указывается восстановление контроля над постсоветским пространством”, — сказал он.

”Нет никакой уверенности в том, что под видом учений не будет произведена внезапная атака. И если Запад будет ждать и мы сами не обеспечим готовность, то он [сосед] отберет все страны Балтии и начнет торговаться с Западом”, — продолжил генерал в отставке.

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Также, по его словам, данный план приведет к ослаблению командного духа, хотя основная проблема все же снижение боеготовности.

”В случае эскалации кризиса и еще более страшных вещей, такие Силы обороны окажутся бессмысленными, поскольку подразделений с постоянной готовностью будет очень мало. Для того, чтобы собрать военный состав срочников и мобилизовать резервы, потребуется один-два дня. Если нам будет нечего противопоставить сразу, то, извините, один-два часа — и нас нет”, — рассудил Лаанеотс.

Как бы то ни было, у плана есть и положительные стороны: например, молодые люди не будут чувствовать себя притесненными, что естественно и понятно.