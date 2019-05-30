Лаагна теэ закроют на весь июль? Фильм Нолана грозит превратить дорожное движение в Таллинне в хаос

В связи с проведением в Таллинне съемок нового фильма всемирно известного режиссера Кристофера Нолана предстоящим летом в городе ожидаются многочисленные и серьезные изменения.

По слухам, в связи со съемками в воздухе витает идея закрыть на целых четыре недели Лаагна теэ, а это означает, что одна из главных магистралей города будет в обе стороны перекрыта.

Из большинства таллиннских департаментов пока отвечают, что им еще о планах Нолана не сообщали, но в транспортный департамент соответствующее обращение уже поступило.

„Нам было представлено ходатайство о закрытии Лаагна теэ, и оно рассматривается”, — сказал руководитель отдела организации дорожного движения Талво Рюйтелмаа.

Лаагна теэ может стать одной из самых масштабных арен съемок шпионского фильма Нолана "Tenet" (возможные варианты перевода — "Догма", "Принцип", "Постулат"). Насколько известно, в Таллинне кинематографисты выбрали уже около десятка мест, где будут проходить работа, в том числе и Горхолл, где уже идут подготовительные работы.

Жанр кинокартины определен как "эпический экшн в мире международного шпионажа". В ролях: Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.