Лаагна теэ будет закрыта дольше, чем планировалось? Команда Нолана просит больше времени для съемок

Funfair Films Limited просит на время съемок дополнительно перекрыть Лаагна теэ на следующей неделе в среду и четверг, 24 и 25 июля.

Согласно предыдущему договору, съемки должны были закончиться уже в это воскресенье, 21 июля.

”Изначально мы запрашивали более длительный период для съемок, обсуждалось полное перекрытие улицы Лаагна на три-четыре недели, однако мы понимаем, что Таллинн не может позволить такого длительного ограничения движения, — разъяснил Томас Хэйслип, исполнительный продюсер Funfair Films Limited. — Но съемки в самом разгаре, и нам надо всего два дополнительных дня, чтобы завершить эту часть фильма”.

”Как городские власти, так и местные жители отнеслись к нам с пониманием и готовностью помочь, поэтому мы надеемся на их поддержку до окончания наших съемок в Эстонии, — добавил Хэйслип. — Сотрудничество между Таллинном и "Funfair Films Limited" было успешным благодаря прямому общению между кинематографистами и представителями различных городских департаментов”.

Хэйслип принес местным жителям свои извинения за временные неудобства, связанные с проведением съемок, однако отметил, что, несмотря на ограничения, городу удалось эффективно реорганизовать транспортное движение. Продюсер добавил, что подготовленная Таллинном и тепло принятая жителями города культурная программа ”Кинолето Ласнамяэ”, которую профинансировали голливудские кинематографисты, прошла успешно.